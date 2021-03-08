شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حجازى رئيسا للجنة الشباب والرياضة بالشيوخ والجبرى ودياب وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإعلامى إبراهيم حجازى، برئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وفاز كلا من النائبين شريف فرج الجبرى، والنائب أحمد دياب، بمنصب وكيلى اللجنة، بينما فاز على مقعد أمانة السر النائب فؤاد القاضى.

وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ووتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.