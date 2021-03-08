شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لقاءاته مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث التقى برئيس لجنة الشئون الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدأ سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعاً بحضورالدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومسئولي وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضى.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بمسئولي مجلس النواب، في أول اجتماع من الاجتماعات التي تم الاتفاق على عقدها مع اللجان النوعية بمجلس النواب بصفة دورية؛ لبحث أهم الملفات في مختلف قطاعات الدولة، في ضوء اختصاص كل لجنة من هذه اللجان النوعية، وكذا بحث المطالب المثارة في كل قطاع.