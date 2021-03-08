شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لنظيره اليونانى: مصر تتطلع لسرعة تدشين تعاون مشترك بمجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار اللقاءات الدورية التى تجمع وزيريّ خارجية مصر واليونان، استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الاثنين، نظيره اليوناني "نيكوس دندياس"، حيث تناول الجانبان سُبل تطوير مجالات التعاون بين الدولتيّن، كما تباحثا حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل.

وذكر السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا على متانة العلاقات المصرية اليونانية وأواصر الصداقة التي تجمع البلديّن على كافة الأصعدة، حيث أشار الوزير شكري إلى اهتمام مصر بتيسير تدفق الاستثمارات اليونانية إلى مصر وتذليل العقبات التي قد تواجه شركاتها في مصر، فضلاً عن دعم التعاون السياحي بين البلديّن. بالإضافة إلى تطلع مصر لسرعة تدشين تعاون بين الدولتيّن في مجال الطاقة.

وأضاف المٌتحدث الرسمي أن جلسة المباحثات تناولت كذلك عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث أبدى "شكري" و"ديندياس" ترحيبهما بمستوى التشاور السياسي بين الدولتيّن لتنسيق المواقف تجاه كافة التطورات التي تشهدها المنطقة.