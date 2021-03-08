شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب الصف الثالث الإعدادي، ففى الفصل الدراسى الأول يُعقد امتحان تكميلى للطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول فى الحالات التالية:

1- إذا تغيب عن امتحان الفصل الدراسى الأول.

2- إذا لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% فى امتحان الفصل الدراسى الأول.

3- إذا حصل على نسبة 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية التى أدى فيها الامتحان فى الفصل الدراسى الأول ولم يحصل على 25% فأكثر فى مادة.

يُعقد امتحان مادة التربية الدينية طبقاً لجدول كل مديرية تعليمية على حدة.

ـ مواعيد الامتحان التكميلى لطلاب الشهادة الإعدادية:

يُعقد امتحان مادتى اللغة العربية والرياضيات يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 فى مواعيد مختلفة.

يُعقد امتحان مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021 فى مواعيد مختلفة.

الفصل الدراسى الثاني:

- تعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الثالث الإعدادى أوائل شهر يونيو بلجان مراقبة ومؤمنة وكنترولات على مستوى الجمهورية وفق الاجراءات المتبعة.

لمدير المديرية اتخاذ القرارات المناسبة التى بشأنها قبول حالات الاعتذارات القهرية لطلاب الشهادة الاعدادية سواء لطلاب المدارس الرسمية أو المدارس الدولية الذين تخلفوا أو لم يجتازوا الامتحانات التكميلية وسيتم عقد امتحان مجمع على مستوى المديرية لهؤلاء الطلاب كبديل قبل موعد امتحان الفصل الدراسى الثاني.