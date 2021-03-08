​​​لا يصرف نقدًا.. 5 معلومات عن "كوبون الخير" الذي تطرحه وزارة التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

للعام الثاني على التوالي تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كوبونات للقادرين بفئات مالية مختلفة من المجمعات الاستهلاكية تبدأ من 20 جنيهًا تصل إلى 100 جنيه فأكثر، حيث يستطيع القادر على شراء الكوبون الحصول عليه ومنحه لغير القادر.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن كوبونات الخير كتالي..

1- يتم طرحها للعام الثاني على التوالي بناء على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية.

2- طرح الكوبون من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفقًا لتصميم آمن لا يمكن تقليده أو تزييفه.

3- تباع كوبونات الخير في منافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

4- يتم صرف الكوبون في منافذ جمعيتي وفقًا لرغبة صاحب المنفذ.

5- يستطيع حامل الكوبون صرف قيمة الكوبون سلعًا من منافذ المجمعات الاستهلاكية، ولا يمكن صرف قيمة الكوبون ماليًا.