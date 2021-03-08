شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: الدولة تهتم بالمرأة.. والقيادة السياسية تدعم ذلك في كل المحافل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية الوزارة بيوم المرأة العالمي، صباح اليوم، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور الدكتور جورج مكرم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، اللواء اسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة، منال عيد مسؤول برامج السكان بمنظمة الأمم المتحدة للسكان.

وأكد وزير الشباب أن هذه الاحتفالية تعد بمثابة التقدير للجهود الجمة التي تقدمها المرأة للمجتمع، فهي بداية للمنظومة المجتمعية فهي التي تؤسس للأسرة من جهة التربية والتثقيف والتنشئة للفتيات ليصبحن فاعلات في المجتمع.

وأضاف «صبحي» أن الدولة المصرية منذ الوهلة الأولي تهتم بالمرأة وهو ما تؤكد عليه القيادة السياسية وتدعمه في كل المحافل، وانبثاقاً من هذه الرؤية بدور المرأة في تشكيل وعي الأمة أفردت له وزارة الشباب والرياضة العديد من المشروعات والأنشطة المتنوعة التي تهتم بالمرأة في كافة المجالات.

وتابع صبحي: «منفتحون للتعاون مع مختلف الجهات في تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات الخاصة بالمرأة المصرية على مستوى جميع المحافظات، والعمل على تنمية مهاراتهن».

من جانبه، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر: «نحن في صندوق الأمم المتحدة سعداء بمشاركة الوزارة في هذه الاحتفالية التي يتم تكريم المرأة بها، في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها العالم في ظل فيروس كورونا»، مشيراً إلى نجاح التعاون بين الوزارة والصندوق في الفترة الماضية.

تضمنت الاحتفالية عرض فيديو عن المسابقة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «المرأة التي دعمتني»، والتي تهتم باختيار الشخصيات المؤثرة من السيدات في مجتمعنا المصري، والأكثر تأثيراً وتكريمها من خلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة 2021، وذلك من خلال تصوير فيديو لا تتعدي مدته دقيقتين وذلك خلال الفترة من 1 مارس 2021 حتى 6 مارس 2021، وتم اختيار 5 فيديوهات بناءً على اعلي Reacts – Comments وتكريم كلا من القائم بعمل الفيديو والسيدات الموجه لهن الفيديو.

كما تضمنت الاحتفالية تكريما لوزير الشباب والرياضة من مؤسسة كير مصر للتنمية، وتم استعراض الأنشطة التي تقدمها مبادرة«طور وغير» والتي تهتم بأنشطة المرأة.