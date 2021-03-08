شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة الإجراءات الاحترازية في بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، من حملاتها اليومية لرفع الإشغالات المخالفة المتواجدة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين فضلاً عن المرور على المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بإشراف المحاسب على الصناديلي، رئيس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، أسفرت جهودها عن رفع ٧٧ حالة إشغال، وتنفيذ ٨ حالات إزالة إشغال طريق وتحرير محضري بيئة، فضلا عن مصادرة ١٣ شيشية من مقاهي مخالفة، وتغريم ١٣ مواطن لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمقاهي والكافيهات والمواقف، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة المواطنين.