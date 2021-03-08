شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم الأسبق : ذوو الاحتياجات تأثروا بكورونا .. والتعليم عن بعد لن يفيد البلاد الفقيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يسرى الجمل وزير التعليم الأسبق، إن على الحكومة أن تخطط لسير العملية التعليمية فيما بعد كورونا على أن يشمل ذلك كيفية تعويض الفاقد التعليمى الذي تم في فترة الجائحة.

أكد «الجمل»، في الندوة التي عقدتها جامعة النيل الأهلية، أمس، عن مستقبل التعليم في مصر، أن كورونا أضاع على ٣٧٠ مليون طفل في العالم مليارات الوجبات المدرسية التي كانوا سيحصلون عليها لو كانت الدراسة منتظمة طبقا لإحصاءات اليونيسيف، وزاد أنه لاحظ حين كان وزيرا أن الإقبال على المدرسة يزيد في أيام توزيع الوجبات وبصفة خاصة في المناطق النائية، وأشار إلى أن ٤٠ مليون طفل في العالم فاتهم بالفعل الالتحاق بالتعليم قبل المدرسى بسبب كورونا.

وعن حال التكنولوجية والجاهزية لها قال إن البيانات توضح أن ٧٥٪ من التلاميذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس لديهم ربط بالإنترنت، ومع تزايد التركيز على التكنولوجية في التعليم أيام كورونا فقد اتسع نطاق عدم التكافوء وذلك وضع يحتاج إلى تصويب. لفت إلى أن الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة تأثروا بشكل بالغ، والبنات بصفة عامة، بما حصل للتعليم مع الجائحة وتحدث عن الأمور الجيدة التي قامت بها الحكومة بمصر لتحويل التعليم إلى هجين يجمع ما بين الحضور وبين الاعتماد على التكنولوجيا وإطلاق منصات رقمية وقنوات تليفزيونية وبنك معرفة وتوزيع أجهزة تابلت لكنه انتهى إلى القول أن التعليم عن بعد لن يفيد البلاد الفقيرة وأن المدرسة ليست مجرد مكان لتقديم معلومات ولكنها حياة وممارسة وصداقات بين التلاميذ وتفاعل مع المدرسين وأنشطة وبناء مهارات وطالب بدعم المدرس ودور المدرسة وتقديم محتوى جيد من أجل النهوض بالتعليم.

من جانبه قال الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم التعليم العالى الأسبق، إن هدف التعليم العالى الأسمى هو بناء رأس المال البشرى المعرفى وإنتاج المعرفة ونشرها وتطبيقها، ويجب أن يتميز بالعدالة وتكافوء الفرص والديمقراطية، وأوضح ان إتاحة التعليم ليست قضية اجتماعية فقط ولكنها تخص التنمية والتنافسية في عصر المعرفة وثورتها وأوضح أنه يمكن للتعليم عن بعد في ظل شروط معينة أن يدعم تكافؤ الفرص لكن ذلك قد لا يحدث بالضرورة.