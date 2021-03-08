شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه وزير العدل بالاستعانة بالمرأة في «القضاء الأعلى» ومجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستشار عمر مروان وزير العدل، بالتنسيق مع رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين، تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا، وتأكيدا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيما لما تحققه من نجاحات في كل المجالات التي تعمل بها.

وأشارت وزارة العدل إلى أنها بدأت في تنفيذ هذا التوجيه والتواصل مع الجهتين القضائيتين، لوضعه موضع التنفيذ في أقرب وقت.