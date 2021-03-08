شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث تنمية الثروة السمكية ومشروع الري الحديث في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات وزارة الزراعة.

وقال «القصير»، في تصريحات صحفية الإثنين، إنه بحث ومحافظ الوادي الجديد تنمية الثروة السمكية في محافظة الوادي الجديد على أن تقوم هيئة الثروة السمكية بتقديم الدعم الفني والزريعة طبقا لمواصفات وطبيعة المياه .

وأضاف وزير الزراعة أنهما بحثا أيضا آخر مستجدات منظومة تحديث الري، حيث يوجد بالوادي الجديد أكبر مساحة من المرحلة الأولى لتطوير الري تبلغ 205 آلاف فدان كما بحثا أيضا سبل دعم مشروع احياء صناعة الحرير الطبيعي، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة كانت قد عقدت برتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد للتوسع في زراعة أشجار التوت وإحياء صناعة الحرير الطبيعي والاستفادة من إمكانيات المحافظة في هذا المجال .