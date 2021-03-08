شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكرم العاملين المتميزين بالإسعاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، عددا من العاملين المتميزين بهيئة إسعاف المنيا، تقديراً لهم على ما يبذلونه من مجهودات في القطاع الصحي، خاصة التصدي لجائحة فيروس كورونا، مقدماً الشكر لكل رجال الإسعاف، حيث أكد أنهم بمثابة جنود مجهولة داعمة للمنظومة الصحية، من خلال تقديم الخدمات على أكمل وجه.

وتفقد المحافظ 12 سيارة إسعاف جديدة، تم دعم إسطول سيارات هيئة الإسعاف بالمنيا بها، منها 4 مجهزة بأحدث تجهيزات العناية المركزة، ليصل بذلك عدد سيارات إسطول هيئة الإسعاف بمحافظة المنيا إلى 112 سيارة مجهزة، وذلك في إطار زيادة الخدمة الإسعافية المقدمة لأهالي المنيا.



أثنى محافظ المنيا على الدور البطولي والتضحيات التي يبذلها رجال الإسعاف، وعملهم ليلاً ونهاراً لخدمة المواطنين، حيث نقل تحيات وتقدير الدولة المصرية، وعلى راسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجهود المخلصة التي يبذلوها، وقال «إنهم يستحقون كل التقدير والشكر، وهذا التكريم لا يفي حقهم الذي يستحقونه، وهذا عهدنا بهم»، لافتا إلى أن التكريم يعد رسالة لهم جميعاً أننا معهم، ونعلم جيداً حجم المسؤولية الملقاة عليهم وخاصة في تلك الفترة الصعبة، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لهيئة الإسعاف.



واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن السيارات الجديدة، حيث أنها مجهّزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة للإسعاف، والتي تساعد على النقل السريع والفعال والآمن للمرضى، وتحتوي على كافة الإمكانيات من أحدث أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الصدمات الكهربائية، والمونتيورز، والنقالات المتحركة، وأجهزة قياس الضغط والسكر.