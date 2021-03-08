شكرا لقرائتكم خبر عن سفير نيوزيلندا لـ محافظ جنوب سيناء : «اللي يشرب من مياه النيل لازم يرجع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب جريج لويس، سفير دولة نيوزيلندا بالقاهرة عن حبه وشغفه الشديد لمصر عامة والمناطق السياحية بجنوب سيناء شرم الشيخ، ودهب، ونويبع وطابا، وكاترين، مضيفا خلال لقائه مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه كان موجوداً بمصر خلال عامي 2011 و2012 قائلاً «اللي يشرب من مياه النيل يرجع لها مرة أخرى وأنا فعلت ذلك» وعدت إلى مصر كسفيراً لنيوزلاندا منذ عامين.

وقال السفير إنه يعشق رياضة الغوص ويمارسها بمدينة دهب، ويزور دائما شرم الشيخ معرباً عن عشقه لها مبدياً انيهاره الشديد لما رآه من نظافة ونظام ومناطق وكقاصد سياحية جديدة، مشيداً بما رآه خلال زيارته لمسجد الصحابة وكاتدرائية السمائين ضمن السفراء المشاركين في القوات متعددة الجنسيات بشرم الشيخ.

ووجه محافظ جنوب سيناء الدعوة للسفير لحضور مراسم رفع العلم بطابا في ذكري استردادها بالمباحاث وصار عيدا قومياً للمحافظة في التاسع عشر من مارس من كل عام.

وتناول اللقاء العلاقات بين مصر ونيوزيلندا في كافة المجالات وسبل تطويرها خاصة في المجال السياحى، وقدم «فودة»، شرحا تفصيليا لمقومات محافظة جنوب سيناء في المجال السياحى وخاصة مدينة شرم الشيخ وتنوع المنتج السياحي بها، بالاضافة لمدينة دهب ونويبع وطابا وكاترين، مؤكدا أن كافة المدن تنعم بالأمن والأمان بشهادة كافة الزائرين من مختلف الجنسيات.

وأشار المحافظ لمشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير مدينة سانت كاترين التي تتمتع بقيمة تاريخية وروحانية كبيرة، وتعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، لجميع سكان العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.