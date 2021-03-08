شكرا لقرائتكم خبر عن أغلقوه في وقت العمل الرسمي.. إحالة العاملين بمركز شباب في طوخ للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة العاملين بمركز شباب الصفا التابع لإدارة شباب طوخ للتحقيق، لغلق المركز في أوقات العمل الرسمية أثناء متابعتة لبعض مراكز الشباب بطوخ.

ووجّه الصبروط بحسب بيان، الاثنين، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العاملين المتغيبين في أوقات العمل الرسمية، وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم.

وشدد على اهتمام على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمتابعات الدورية لمراكز الشباب، والتي تهدف إلى زيادة حالة الانضباط والالتزام بمراكز الشباب لتقديم خدمات أفضل للنشء والشباب في شتى المجالات.