شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي و654 ألف و261 يحضرون اختباري التاريخ والكيمياء إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، حيث حضر 654 ألفًا و261 طالبًا وطالبة، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، لأداء اختبار مادتي «التاريخ» و«الكيمياء»، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت، والتي بدأت يوم السبت الموافق 27 فبراير حتي 8 مارس 2021.

وتمكن 648 ألف و507 طالب وطالبة من أداء امتحان التاريخ بنسبة 99.13%، بينما تمكن 648 ألف و801 طالب وطالبة من أداء امتحان مادة الكيمياء بنسبة 99.15%.

كما أدى 29 ألف و701 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب وطالبة بنسبة حضور 96.5%.

جدير بالذكر أن الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي «اللغة الأجنبية الأولي» للشعبة العامة و«الكيمياء» للشعبة العلمية.