شكرا لقرائتكم خبر عن 654 ألفًا و261 طالبًا وطالبة في الصف الأول الثانوي ينتهون من امتحانات الفصل الدراسي الأول في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، حيث حضر 654 ألفًا و261 طالبًا وطالبة، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، لأداء اختبار مادتي «التاريخ» و«الكيمياء»، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت، والتي بدأت السبت الموافق 27 فبراير حتي 8 مارس 2021.

وتمكن 648 ألف و507 طالب وطالبة من أداء امتحان التاريخ بنسبة 99.13%، بينما تمكن 648 ألف و801 طالب وطالبة من أداء امتحان مادة الكيمياء بنسبة 99.15%.

كما أدى 29 ألفًا و701 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.5%.

ومن المقرر غدًا الثلاثاء 9 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي «اللغة الأجنبية الأولي» للشعبة العامة و«الكيمياء» للشعبة العلمية.