- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج ٧ حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مستشفى قفط التعليمي عن تعافي وخروج ٧ حالات حالات كورونا، الاثنين، بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وتماثلهم للشفاء التام.
أكد دكتور أحمد كمال، أن خروج ٧ حالات يرفع عدد حالات الشفاء لـ١٤٧حالة.
وأشارت دكتورة إسراء جمال، المشرف الطبي، إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء كانت متوسطة من بينهم مريض غسيل كلوي.
خروج ٧ حالات كورونا بقنا
خروج ٧ حالات كورونا بقنا
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954