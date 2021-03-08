شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج ٧ حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى قفط التعليمي عن تعافي وخروج ٧ حالات حالات كورونا، الاثنين، بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وتماثلهم للشفاء التام.

أكد دكتور أحمد كمال، أن خروج ٧ حالات يرفع عدد حالات الشفاء لـ١٤٧حالة.

وأشارت دكتورة إسراء جمال، المشرف الطبي، إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء كانت متوسطة من بينهم مريض غسيل كلوي.

خروج ٧ حالات كورونا بقنا

خروج ٧ حالات كورونا بقنا