شكرا لقرائتكم خبر عن أول صالة ألعاب رياضية بكلية الطب البيطري في جامعة سوهاج الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الانتهاء من إقامة أول صالة للألعاب الرياضية بمقر كلية الطب البيطري بالطابق الثاني في الحرم الجامعي الجديد، وذلك لمنتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة- في بيان الاثنين- أن الصالة تأتي في إطار خطة قطاع التعليم والطلاب لتجهيز عدد من الصالات الرياضية بمختلف كليات الجامعة، نظراً لأهمية ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية وفوائدها التي تنعكس على صحة وجسم الإنسان، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الإحترازية والإلتزام بها من أجل الحفاظ على سلامة وصحة جميع المتواجدين داخل الصالة من مدربين ومتدربين، للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جاري إعداد لائحة التشغيل، واعتماد جداول وفترات عمل الصالة والمقرر افتتاحها خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن صالة الألعاب الرياضية سيكون لها دور مهم في توسيع المشاركة في ممارسة الأنشطة البدنية، ما يساهم في تحسين الأداء المهني والأكاديمي.