شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوى الأزهرى يختتمون الامتحانات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم اليوم طلاب الصف الأول الثانوى الأزهري امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث أدى الطلاب والطالبات الامتحان في مادة اللغة الاجنبية الثانية والجغرافيا والتاريخ للقسم الأدبى، كما أدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمواد الجبر وحساب المثلثات والهندسة واللغة الاجنبية .

وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات اليوم الاثنين سادتها حالة من الاستقرار والانتظام دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وفي ضوء توجيهات د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالمتابعة الميدانية للامتحانات والاطمئنان على انتظامها والالتزام بالتعليمات الصادرة لتنظيم الامتحانات في ظل جائحة كورونا- تفقد عدد من قيادات ومسؤولي قطاع المعاهد والمناطق الأزهرية لجان الامتحانات للتأكد من سلاسة سير أعمال الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد وتوفير المطهرات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

وأشاد قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ صالح عباس، بالتزام الطلاب والعاملين بالامتحانات بالتعليمات الصادرة واتباع الإجراءات الاحترازية، وهو ما يؤكد حرصهم على الالتزام بتعليمات الجهات الصحية للوقاية من وباء كورونا، وحبهم لهذا الوطن والاجتهاد في تحصيل العلم النافع.

وصرح الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، بأن طلاب الأزهر والقائمون على الامتحانات من معلمين وموظففين قدموا نموذجًا في الالتزام بالتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه تم توفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (أدبي) على مستوى الجمهورية (75988) ‏طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (علمي) على مستوى الجمهورية ‏‏(41688) طالبا وطالبة‏.

امتحانات الأزهر - صورة أرشيفية

وكيل الازهر الشريف يتابع امتحانات النقل الأزهرية بالقليوبية - صورة أرشيفية

وكيل الازهر الشريف يتابع امتحانات النقل الأزهرية بالقليوبية - صورة أرشيفية