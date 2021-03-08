شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الإسكندرية باليوم العالمى للمرأة: تحتل مكانة بارزة فى المسيحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية، جموع السيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، معربًا عن أمله في عالم أكثر عدالة يعطي المرأة حقها بلا تمييز أو ضغوط.

قال «حنا»، في تصريحات الاثنين، إن المرأة تحتل مكانة بارزة في الفكر المسيحي فهي العذراء مريم عليها السلام أم المسيح، التي رفعها الإنجيل لمرتبة عليا كذلك فإن الكنيسة الأسقفية تؤمن بالدور البارز الذي تلعبه المرأة في الكنيسة كواعظة ومربية ومعلمة في الخدمات الكنسية المختلفة.

أشاد بالدور الذي تلعبه المرأة المصرية على جميع المستويات، سواء من اختارت العمل كربة منزل أو من قررت النزول إلى سوق العمل فحققت نجاحات مبهرة في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات الإدارية والتنفيذية.

واختتم: «نصلي للنساء أن يمنحهن الله القوة ليجتزن الصعاب والحكمة ليسهمن في تنمية المجتمعات والرحمة ليترأفن على المتعبين والمحتاجين».