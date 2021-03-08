شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد تطوير «صدر الزقازيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الإثنين، بالمرور على مستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية الجاري تنفيذها بالمستشفى، تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.

تفقد وكيل الوزارة قسم الأشعة العادية، والمعمل، وناقش مع المهندس المختص متابعة الأعمال من قبل الإدارة الهندسية بوزارة الصحة، آلية نقل الأقسام، ومناقشة مناورة فصل التيار الكهربائي عن المستشفي، للتأكد من كفاءة عمل المولد الكهربائي، كما شدد على الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، موجها بسرعة فرش وتجهيز الدور الثاني لدخوله الخدمة خلال أيام، بعد أعمال التطوير التي تمت به.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه بعد قرب الانتهاء من الأعمال الجارية بمستشفي الصدر بالزقازيق، سيتم بدء العمل في تطوير مستشفي حميات الزقازيق، لتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.