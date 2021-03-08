شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يدعو رئيس النواب لحضور مراسم رفع العلم بطابا في العيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بزيارة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر مجلس النواب، وهنأه على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب المصري الجديد في الدورة البرلمانية ٢٠٢١ – ٢٠٢٦، وفوزه بثقة النواب وتولي المسؤولية.

ووجه المحافظ الدعوة لرئيس مجلس النواب لحضور مراسم رفع العلم بطابا خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في التاسع عشر من مارس الجاري، وقام محافظ جنوب سيناء بإهدائه درع المحافظة.