شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعلن نجاح محميات البحر الأحمر في إنقاذ «الدوجونج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن نجاح محميات البحر الأحمر في إنقاذ حيوان عروس البحر «الدوجونج» العالقة في شباك صيد بمنطقة مرسى مبارك بمدينة مرسى علم، بمشاركة العاملين في الأنشطة البحرية من مرشدي السنوركلينج.

كان قد ورد بلاغ من مركب سياحى يفيد بوجود شباك على جسم الدوجونج بمنطقة مرسى مبارك حول منطقة الذيل، وفور ورود المعلومات أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات لإنقاذ الدوجونج، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد من المتطوعين بالمنطقة والتحرك بمشاركة عدد من مرشدي السنوركلينج وإتمام عملية الإنقاذ وسحب الشبكة العالقة على الحيوان.

تقدمت وزارة البيئة بالشكر لكل من ساهم في إنقاذ الدونجونج من العاملين بالأنشطة البحرية والسنوركلينج والريس محمد العمدة الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة على جهودهم في حماية التنوع البيولوجى والحياة البحرية.

يذكر أن الأطُوم المعروف بعروس البحر أو بقرة البحر، (Dugong dugon) حيوان ثديي بحري كبير، يتراوح طوله بين 2.50 و3 أمتار، له «ذراعان» في شكل زعنفتين مستديرتين، ويستخدم شفتيه العضليتين الكبيرتين (القليا مشقوقة) لتمزيق الحشائش البحرية، أضراسه القوية و«الداهسات» الصلبة في مقدم فكيه تطحن الطعام.

وللذكر قاطعان صغيران يشبهان الناب، ويرتحل عادة في أزواج أو مجموعات صغيرة.

وبعد حمل يدوم 13 إلى 14 شهراً، تضع الأنثى عادة مولوداً واحداً في الماء، وتمثل حيوانات الأطوم أحد أهم عوامل الجذب السياحي بالنسبة لمنطقة مرسى علم والتي تعتمد في الأساس على عوامل التميز في التنوع البيولوجي والطبيعة الفريدة لسواحلها وتعمل كافة المنظمات البيئية على التوعية بالحفاظ عليه وعدم تعرضه للضغوط البشرية أو الصيد الجائر.