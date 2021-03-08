شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يلتقي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بحضور زعيم الأغلبية البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بحضور زعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، استكمالا للقاءات رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته، اليوم، باللجان النوعية بمجلس النواب، وعقد اجتماعا حضره كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

أعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن ترحيبه بعقد اللقاء مع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور زعيم الأغلبية، في إطار الاجتماعات المتواصلة مع اللجان النوعية؛ التي تستهدف استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز التعاون فيما يخص الملفات والقضايا التي تمس حياة المواطنين.