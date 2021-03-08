شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث 2 : انخفاض أسعار الذهب اليوم فى مصر الإثنين 8-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفضت أسعار الذهب اليوم فى مصر بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميًا اليوم، بعد أن شهدت أسعار الذهب فى بداية تعاملات البورصات العالمية ارتفاعًا فى الأسعار سواءًا على مستوى تعاملات الذهب للتعاملات الفورية أو تعاملات العقود الآجلة.

انخفضت أسعار الذهب اليوم فى مصر فى منتصف اليوم بسبب الانخفاض العالمي فى سعر الذهب فى البورصات العالمية، وكان سعر جرام الذهب فى مصر كما يلي:

البيان سعر الذهب الآن سعر الذهب صباحًا قيمة الانخفاض سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم 856 جنيهًا 861 جنيهًا 5 جنيهات سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر 749 جنيهًا 753 جنيهًا 4 جنيهات سعر الذهب اليوم في مصرعيار 18 642 جنيهًا 645 جنيهًا 3 جنيهات سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 6016 جنيهًا 5984 جنيهًا 32 جنيهًا سعر أونصة الذهب فى مصر اليوم 26620 جنيهًا تقريبًا 26720 جنيهًا تقريبًا 100 جنيه سعر كيلو الذهب اليوم في مصر 857 ألف جنيه تقريبًا 858 ألف جنيه تقريبًا 1000 جنيه تقريبًا

نعرض لحضراتكم خلال الجدول التالي متوسط أسعار الذهب خلال تعاملات شهر مارس كما يلي:

البيان سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 الأحد 7 مارس 2021 858.68 751.37 644.02 السبت 6 مارس 2021 858.60 751.30 643.96 الجمعة 5 مارس 2021 857.58 750.40 643.19 الخميس 4 مارس 2021 857.55 750.37 643.17 الأربعاء 3 مارس 2021 864.62 756.56 648.47 الثلاثاء 2 مارس 2021 874.63 765.32 655.98 الإثنين 1 مارس 2021 872.04 763.05 654.04

انخفضت أسعار الذهب عالميًا فى منتصف تعاملات هذا اليوم فى البورصات العالمية بعد أن شهدت ارتفاعًا للأسعار في الصباح لكل من التعاملات الفورية وتعاملات العقود الآجلة.

البيان السعر الافتتاح الفرق نطاق الأسعار فرق النطاق التعاملات الفورية 1690.50 1700.70 10.2 دولار 1684.79-1714.23 29.44 دولار تعاملات العقود الآجلة 1690 1701.6 11.60 دولار 1681.3-1712 30.7 دولار

يتوقع أن تستمر أسعار الذهب اليوم في مصر في الانخفاض بالتزامن مع الانخفاض الذى يحدث الآن في أسعار الذهب في البورصات العالمية، ولم يستطع سعر الذهب عالميًا اليوم الصمود فوق مستوي سعر 1700 دولار، وعلى ذلك فإن سعر الذهب في مصر في المساء يتوقف سلوك الذهب في البورصات العالمية، واستمرار انخفاضه من عدمه خلال باقي تعاملات اليوم الإثنين 8-3-2021

واصلت أسعار الذهب اليوم فى مصر الانخفاض لليوم للشهر الثالث على التوالي فى البورصات العالمية إلي نحو 200 دولار تقريبًا منذ بداية عام 2021.

وانخفض سعر الذهب عالميًا خلال شهر يناير 2021 من السعر الافتتاحي في يوم 1/1/2021 والذي بلغ 1901.60 دولار، وكان سعر الذهب فى نهاية يناير 2021 يبلغ 1850.9 دولار بانخفاض قدره 51.3 دولار، واستمر انخفاض سعر الذهب خلال شهر فبراير ليصل السعر في نهاية الشهر إلي 1728.80 دولار وليرتفع الانخفاض في السعر خلال يناير وفبراير إلي 172.8 دولار، كما انخفض سعر الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلي سعر 1707.80 دولار، ليصل الانخفاض إلي حتى 6-3-2021 إلي 21 دولار عن بداية الشهر، ويرتفع الانخفاض الإجمالي منذ بداية العام إلي 193.80 دولار.

توجد عدة أسباب وراء انخفاض سعر الذهب ويري الخبراء أن أهمها هو إلي ارتفاع عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات، من 1.20% إلي 1.50%، وأدي ذلك إلي خروج المستثمرين من سوق الأسهم إلي سوق السندات، وأيضًا ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة التحفيز الأمريكية، ويري الخبراء أن ذلك هو سبب انخفاض سعر الذهب عالميًا إلي أقل من 1700 دولار، ولكن حتى الآن مازالت حالة من الغموض تكتنف التطبيق الفعلي لتلك الحزمة من التحفيز، وكذلك الحال بالنسبة لتوقعات التضخم فى الاقتصاد الأمريكي.

تعتمد توقعات سعر الذهب عالمًا فى الأجل القصير على مدي نجاح تمرير حزمة التحفيز الأمريكية وبداية التنفيذ الفعلي لها، وخصوصًا بعد أن تم اقرارها من مجلس النواب الأمريكي، وذلك يحفز الاقتصاد الأمريكي ويرفع سوق الأسهم، ترتبط التوقعات أيضًا بتوفير الوظائف ومعدلات البطالة الأمريكية والتقارير الشهرية عنها.

البيان عيار 24 عيار 21 عيار 18 الجنيه الذهب سعر الذهب في مصر في 28-2-2021 876 766 657 6128 سعر الذهب في مصر في 31-1-2021 925 810 694 6480 سعر الذهب في مصر في 31-12-2020 940.57 823 705.42 6584

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