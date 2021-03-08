شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : جولة ميدانية لنائب المحافظ في أبوالنمرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، عزبة مدكور بمدينة أبوالنمرس لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات وللوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأهالي المدينة والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

وشدد على رئيس المدينة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بشوارع المدينة أولًا بأول. والتقى نائب المحافظ بأهالي العزبة للاستماع إلى طلباتهم واقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى العزبة. كما تفقد ديوان عام مجلس مدينة أبوالنمرس الجديد لمتابعة أعمال ديوان مجلس المدينة.

ووجه، خلال لقائه بالعاملين بالمجلس، بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت وبذل مزيد من الجهد لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة. كما اجتمع نائب المحافظ برؤساء الوحدات المحلية بمركز أبوالنمرس لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة القادمة.

كما وجه نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية لرفع تجمعات القمامة ورفع الإشغالات أولًا بأول ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق الوحدات المحلية.

وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من المجهودات والإخلاص في العمل والإصرار للارتقاء بمستوى مختلف الخدمات بنطاق الوحدات المحلية من أجل تحقيق آمال المواطنين.