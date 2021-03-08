شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات لبنان يهنئن النساء باليوم العالمي للمرأة : «الحرية أنثى.. مصدر القوة وصانعة الأمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص عدد من الفنانات اللبنانيات على تهنئة السيدات بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة اليوم الإثنين، من خلال توجيه رسائل دعم وتقدير إلى كل امرأة عبر حسابتهن على الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

إليسا

وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة للسيدات من خلال حسابها الرسمي بموقع تويتر قائلة «أمام كل رجل عظيم أنثى، الثورة أنثى، الحرية أنثى، العدالة أنثى، الحياة أنثى».

أضافت «الجنة أنثى، الابتسامة أنثى، المتعة أنثى، الصحة أنثى، الشمس أنثى، الأنثى هي جمال هذا الكون، كوني أمرأة، كوني أنثى».

وكما أعادت نشر تغريدة لها كانت قد نشرتها في مثل هذا اليوم عام 2019 قالت خلالها: «المرأة منها نصف المجتمع وبس، المرأة كل المجتمع، ولو ما منها، ما في مجتمع، ولا في أمل، ولا في استمرارية».

أضافت: «في يوم المرأة العالمي دعوة واحدة لجميع النساء في العالم، لا تسكت عن حق مقدس أبدا!».

هيفاء وهبي

«كل عام وأنتِ مصدر قوة وصانعة الأمل»، هكذا وجهت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي حديثها للمرأة في يومها العالمي عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وقالت: «كوني كما تحبين دائماً، رائعة ومختلفة وصعبة الكسر».

سيرين عبدالنور

كما هنأت الفنانة سيرين عبدالنور المرأة في يومها العالمي قائلة: «أنا الأم والزوجة أنا امرأة آمنت بحالي اشتغلت ونجحت أنا مستقلة حرة قوية، بنقل هالتحدي لكل امرأة بعدها خايفة تكون حرة وقوية حتى خايفة تكون ذكية».

ميريام فارس

غردت ميريام فارس عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر بمناسبة يوم المرأة العالمي مؤكدة على اعتزازها بكونها امرأة قائلة: «أنا أم، أنا زوجة، أنا ابنة، أنا أخت، أنا حبيبة، أنا صديقة، أنا عاملة، أنا قوية.. أنا إمرأة».

نادين نجيم

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم في اليوم العالمي للمرأة على توجيه التحية للمرأة اللبنانية لصمودها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وعلى توجيه التحية للمرأة العربية عامةً بتغريدة لها على موقع تويتر.

قالت «نجيم» «تحية للمرأة اللبنانية على عزيمتها وصمودها بظل كل ما يحدث في لبنان وتحية للمرأة العربية عامةً رأيتها في الصفوف الأولى فكانت كالقائد لمن حولها ورأيتها في الصفوف الأخيرة فكانت كالحارس لعائلتها ورأيتها في المنتصف فكانت التوازن بين عقلها وقلبها.