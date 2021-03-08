شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة : تحية تقدير للمرأة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تحية إجلال وتقدير للمرأة المصرية في اليوم العالمى للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس كل عام، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كافحت على مر التاريخ وأثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل، وتستطيع تحمل المسؤولية وإثبات نفسها في مختلف المجالات.



أشار محافظ القاهرة إلى أن شهر مارس هو شهر المرأة المصرية بحق ففى يوم ١٦ مارس من كل عام تحتفل الدولة «بيوم المرأة المصرية» احتفاءً بنضالها على مر التاريخ، وهو اليوم الذي سقطت فيه أول شهيدة مشاركة في ثورة المرأة ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال عام ١٩١٩، وذكرى تأسيس أول اتحاد نسائى في مصر ١٩٢٣، وفى ١٦ مارس من عام ١٩٥٦ حصلت المرأة على حق الانتخاب والترشيح، وهو أحد المطالب التي ناضلت المرأة من أجلها، كما يحمل شهر مارس الاحتفال بعيد الأم.



أكد محافظ القاهرة أن المرأة المصرية كانت دومًا نموذجًا مشرفًا وكانت ولاتزال تحمل بين جنباتها نموذجًا فريدًا يسهم في مسيرة العمل الوطنى والإنسانى، وكانت على مدار التاريخ شاهدًا وصانعًا لمجد الوطن العظيم كما ساهمت مساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطنى وتحقيق النمو المنشود، وقد ضربت المرأة أروع الأمثلة في الشجاعة والصبر وقدمت أغلى ما لديها زوجًا وابنًا وأخًا فداءً لهذا الوطن العظيم.