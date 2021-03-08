شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن طرق تقييم الطلاب المصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طرق تقييم الطلاب في جميع الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بنظام «أبناؤنا في الخارج».

تُعقد امتحانات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام «أبناؤنا في الخارج» لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي (Online) بنظام الامتحان المنزلي (Take home exam).