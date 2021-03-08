شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن طرق تقييم امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طرق تقييم امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية بالصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠٢١
امتحان الفصل الدراسي الأول (امتحان تكميلي):
- تقوم المدارس الدولية تحت إشراف الإدارة التعليمية بعقد امتحان تكميلي للطلبة الذين لم يجتازوا نسبة 50% في امتحان الفصل الدراسي الأول.
يعد اجتياز الامتحان شرطاً اساسياً للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.
امتحانات الفصل الدراسي الثاني:
- تُعقد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الدولية وفق جدول الشهادة الإعدادية والمُعد بمعرفة المديرية التعليمية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954