شكرا لقرائتكم خبر عن كلية تمريض المنيا تناقش رسالة علمية وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد، بقاعة كلية التمريض، بجامعة المنيا، الرسالة العلمية المقدمة من الطالبة شيماء جمال رمضان، أخصائي التمريض بالمعهد العالي للتمريض بالجامعة، بعنوان «تأثير ممارسة تمارين كيجل على تحسين مظاهر السقوط الرحمي ودرجاته بين السيدات قبل انقطاع الطمث».

اشرف على الرسالة الدكتورة منال فاروق مصطفي، الأستاذ بقسم تمريض النساء والتوليد بكلية التمريض جامعة أسيوط والدكتورة هدى عبدالعظيم، وكيل كلية التمريض بجامعة المنيا للدراسات العليا وأستاذ تمريض صحة الأم وحديثي الولادة والدكتور احمد سمير، أستاذ طب النساء والتوليد بطب المنيا.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتورة انتصار يونس محمد، أستاذ تمريض النساء والتوليد بتمريض أسيوط مناقشا خارجيا والدكتورة إقبال عبدالرحيم إمام رئيس قسم تمريض النساء بتمريض المنيا.

أشادت لجنة المناقشة بالرسالة ومنحت الباحثة على درجة الامتياز.