33 درجة على القاهرة.. الأرصاد تعلن موعد ذروة ارتفاع الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تبلغ ذروت الحرارة يوم الأربعاء.

وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أن درجة الحرارة تصل على القاهرة ٣٣ درجة يوم الأربعاء، وتكون الظاهرة المؤثرة الأتربة العالقة نهارا على شمال البلاد.

وتابعت الهيئة: "يسود طقس حار نهارا بارد ليلا خلال هذه الفترة".

ويرجع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة إلى وجود منخفض جوي في شرق ليبيا حيث تجلب هذه المناطق الصحراوية كتل هوائية ذات درجات حرارة مرتفعة، وسينتج عن هذا المنخفض نشاط الرياح المثيرة للأتربة بالمناطق الغربية والصحراء الغربية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة.