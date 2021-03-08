أبرزها 10 طن أرز "مسوس".. ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1208 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة، بحوزته (3٫36 طن "مقطعات لحوم" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة المنوفية، بحوزته (1٫4 طن "أسماك مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.

وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص، بحوزته (10 طن "أرز" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية واحتوائه على حشرات حية وميته "سوس" وتشكل خطراً على الصحة العامة).