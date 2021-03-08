ضبط تاجر سلاح بحوزته بندقيتين وفرد خرطوش في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص؛ لاتجاره في الأسلحة النارية، بحوزته بندقية آلية وبندقية خرطوش.

معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، أفادت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بمسكنه وبحوزته (بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد 3 خزينة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.