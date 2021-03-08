شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة من محافظة الجيزة لشكوى مواطنين ورفع تراكمات القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة البدرشين بالدفع بحملة نظافة موسعه بقرية سقارة لإزالة كافة المخالفات ورفع كفاءة مستوي النظافة مع المتابعة الدورية لحالة النظافة للتأكد من عدم تكرار تجمع المخلفات، وذلك استجابة لشكوي عدد من المواطنين من تراكمات القمامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقد قام مركز ومدينة البدرشين بالدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع كافة المخلفات من عددا من البؤر ونقاط التجمع ومن محيط عددا من المنازل محل الشكوي وجاري المتابعة لعدم تكرار الشكوي.