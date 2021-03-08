شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: ٨٠٪؜ من الأمراض التى تنقل للإنسان سببها الخلل فى التوازن البيئى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اهمية دور الإعلام المصرى ومساعدة الدولة في توعية المواطن بضرورة تقليل استهلاك البلاستيك والبدائل صديقة البيئة، وتناولت بطريقة مبسطة أضرار الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والتى تتمثل في تفاعل المأكولات الساخنه الموضوعة به مع المادة الكيمائية المصنع منها البلاستيك مما يؤثر على الصحة العامة، كما أن وجود البلاستيك بالبحار يقتل الحياة البحرية وهو ما يؤدى إلى خلل في التوازن البيئى، مؤكدة أن ٨٠% من الأمراض التي تتنقل من الحيوان إلى الانسان سببها الخلل في التوازن البيئى .

وتابعت فؤاد أن الوزارة أصدرت أدلة إرشادية لممارسة الأنشطة البحرية والبرية بالقطاع السياحي تتضمن منع استخدام الأدوات البلاستيكية خاصة في الرحلات البحرية والاعتماد على المنتجات الورقية، وفي حالة الاضطرار لاستخدام منتجات بلاستيكية فالمراكب ملزمة بالتخلص منها في حاويات مخصصة يتم تسليمها لممثلي البيئة بالمحميات للتخلص الآمن منها، كما سيتم توعية السائحين بضرورة عدم استخدام الأدوات البلاستيكية والاعتماد على ادواتهم الشخصية التي يمكن استعادتها معهم واستخدامها مرة أخرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته وزارة البيئة اليوم للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام .