شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون البيئة»: التفتيش على 31 منشأة غذائية في محافظة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن هناك جهود متواصلة تبذلها لجان التفتيش بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام، حيث تمكنت اللجان من ضبط وإعدام طن ونصف ملح، ونصف طن زيتون أثناء التفتيش على 31 منشأة غذائية خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق كافة الاشتراطات والمعايير القياسية، وتعزيز حالة الوعي لدى العمال بالطرق الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، فضلاً عن متابعة التزامهم بعمليات التعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت، إلى جانب إلزام العاملين بإرتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري، والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي، فضلاً عن إلزام المترددين بعدم لمس المواد الغذائية دون قفازات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني، مؤكدا أنه في حالة رصد أي مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الحملات يتم إتلافها بشكل فورى.

ومن جانبه أشار المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة، ولجنة الأغذية بالديوان العام، للتفتيش على 31 منشأة غذائية، ما بين مخازن مواد غذائية، ومصانع مخللات، ومحلات كشرى وجزارة، ومخابز ومطاعم، ومحلات أسماك وعطارة وبقالة، بمركز فاقوس وحى ثان الزقازيق، وذلك لضبط المنظومة ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة.

أسفر التفتيش عن إعدام طن ونصف ملح، ونصف الطن من الزيتون المخلل، وخمسة كيلو جبنة رومى غير صالحين للاستهلاك الآدمي، وكذلك تم تحرير محاضر نظافة لـ 16 منشأة غذائية لمخالفتهم النظافة العامة، وتحرير 20 محضر جنحة صحية لعدم حمل أو استيفاء الشهادات الصحية للعاملين بالمنشاة، وأيضاً التوصية بغلق 2 مخزن مكرونة وبسكوت بالنخاس، ومخبز أفرنجى ومطعم بمنطقة القومية بنطاق حى ثان الزقازيق، لوجود خطر داهم على الصحة العامة .

وأشار إلى أنه يتم فحص المنشآت الغذائية من خلال 3 معايير رئيسية، تشمل فحص المنشأة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير، من حيث التهوية الجيدة والإضاءة والنظافة العامة للمكان بشكل عام، بما لا يسمح بتوفير مناخ أو بيئة تنشط فيها الميكروبات الضارة والجراثيم لتنتقل للمادة الغذائية، وكذا فحص المادة الغذائية للتأكد من صحتها وسلامتها، بالإضافة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالمطاعم والمنشآت الغذائية وتوافر شهادات صحية لهم، لافتاً إلى وجود أدوات يستخدمها المفتشون أثناء التفتيش على المنشآت الغذائية من بينها الترمومتر لقياس درجات الحرارة بالبرادات، ومقياس زيت لقياس درجة نقاء الزيت، وأجهزة للكشف عن فضلات القوارض لبيان وجود قوارض في المكان.