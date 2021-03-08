شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة : الزمالة المصرية متاحة للأطباء بنسبة 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اعتماد عدد من برامج الزمالة المصرية من الكلية الملكية البريطانية، من ضمنها «طب الأسرة»، وربطها بالمنصة الإلكترونية للتعليم الطبي.

وقالت وزيرة الصحة، في مؤتمر لإطلاق المنصة الالكترونية للزمالة المصرية، اليوم الإثنين، إن 40% من الأطباء فقط، كانت لديهم فرص الحصول على الدراسات العليا في الماضي، أما بعد تفعيل نظام تدريب الأطباء والبرنامج التدريبي بالزمالة المصرية أصبح 100% من الأطباء لديهم فرصة الحصول على دراسات عليا.

وأوضحت هالة زايد وزيرة، أن حصول الأطباء على الزمالة المصرية، من خلال التدريب والتعليم المستمر، ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمة الطبية المقدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك استراتيجية الوزارة للعمل بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدة أن التعليم الطبي هو أساس منظومة صحية سليمة وآمنة.

وزيرة الصحة والسكان هالة زايد خلال مؤتمر إطلاق منصة التعليم الالكتروني للزمالة المصرية

وزيرة الصحة والسكان هالة زايد خلال مؤتمر إطلاق منصة التعليم الالكتروني للزمالة المصرية

وزيرة الصحة والسكان هالة زايد خلال مؤتمر إطلاق منصة التعليم الالكتروني للزمالة المصرية