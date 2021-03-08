شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتفقد بدء أعمال الحفر بمشروع تطوير العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بدء أعمال الحفر بمشروع تطوير العاصمة، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المدن.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد بدء أعمال الحفر بالمشروع والذي يشمل إنشاء 14 عمارة سكنية للإسكان الإجتماعي بأرض المحلج بمدينة الفيوم على مساحة 11.5 فدان، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتاً أن المحافظ وجه خلال التفقد بسرعة إنجاز الأعمال.