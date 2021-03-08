شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن محطات محمول مخالفة ومصادرتها في العجوزة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة بحملة مكبرة لرفع المخالفات وإزالة الاشغالات بعدد من الأحياء، ففي حى بولاق الدكرور با ستعادة قطعة أرض أملاك دولة بشارع ناهيا ضمن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالشارع ومتفرعاته، وذلك ضمن المجهودات اليومية لأجهزة المحافظة لضبط المخالفات ومنع التعدى ورفع مستوى الخدمات .

وقام حى العجوزة بفصل التيار الكهربائى عن عدد من محطات المحمول المخالفة أعلى العقارات، وإزالة مكوناتها ومصادرتها وتطبيق الإجراءات القانونية حيال أصحاب العقارات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتمكنت حملة لرفع تعديات المقاهى والمحال من غلق وتشميع أحدى الكافيتيريات الشهيرة بشارع سوريا وغلق سنتر تعليمى بشارع السودان، كما يجرى تنفيذ الإصلاحات الخاصة بالمصعد الكهربائى لسلم مزلقان أرض اللواء، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للتصدي للمخالفات بمختلف الاحياء.