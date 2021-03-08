شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» بالإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمرأة بـ30 معرضت وندوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية والتثقيفية، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، بهدف تجديد عهد الوفاء بحقوق المرأة السياسية والإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، حيث تلعب المرأة دورا كبيرا في التأثير بالمجتمع بشكل كبير في شتى المجالات العلمية، والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وينفذ اليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار «الاسكندرية تبدع»،خلال شهر مارس الجارى.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، أنه من هذا المنطلق تنفذ مديرية الشباب والرياضة عدد من الأنشطة والفعاليات احتفالاً باليوم العالمى للمرأة خلال شهرمارس، تقديراً للجهود التي تبذلها المرأة والفتاة في كل أنحاء العالم في سبيل تشكيل مستقبل ينعم بالمساواة والرائدة والمشاركة المتساوية في صنع القرار في جميع مجالات الحياة ووضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

وأوضحت «صفاء»، لـ«المصرى اليوم»، أنه يجرى تنفيذ سلسلة من الفعاليات تتضمن إقامة 15 معرض لأندية الفتاة والمرأة خلال الشهر الجارى، فضلاً عن عقد ۱٥ ندوة خاصة بالعنف ضد المرأة، بمراكز الشباب المختلفة بالمحافظة، على أن يقام معرض مجمع لأندية الفتاة والمرأة تحت شعار الاحتفال بيوم المرأة العالمي، كما يتضمن الاحتفال تنفيذ يوم ریاضی بمشاركة سيدات وفتيات الهيئات الشبابية والرياضية يتضمن تدريبات لياقه بدنية وايروبكس وكره سرعه على كورنيش جليم.