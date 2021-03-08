شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا الثلاثاء.. وزيرا التعليم العالي والاتصالات يفتتحان الملتقى الدولي للتعليم والتدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولجيا المعلومات والإصلاح الإدارى، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدورة الثامنة، من الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب، صباح غدًا الثلاثاء.

ويستضيف الملتقى الذي يستمر على مدار يومين، عدد كبير من وزراء التعليم العالى السابقين، ورؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والدولية، ولفيف من خبراء التعليم العالي من مصر والعالم، عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات، والذين يناقشون على مدار ثلاث جلسات مجموعة من أهم قضايا التعليم العالي، تحت شعار «التعليم العالي.. عشر سنوات من الآن، والتى تتضمن مناقشة مستقبل التعليم العالى في ظل التحول الإلكترونى وتطبيق منظومات التعليم عن بعد واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.

كما يشارك العشرات من ممثلي الجامعات المصرية والعالمية منهم، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، مثل الجامعات الكندية، وجامعة المعرفة الدولية، وجامعة هيرتفوردشير.

ويتفقد الوزيران أجنحة الجامعات المشاركة في معرض «أديوجيت» والتى تستعرض البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات المصرية، والجديد في كل ما يخص منظومة التعليم العالي، فيما تعقد على هامش الملتقى حلقات نقاشية.