شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 26 طن زيت طعام فاسدة قبل ترويجها في أسواق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، التحفظ على 26 طن زيت طعام غير صالح للاستخدام الآدمي تم تجميعه داخل مخزن بدون ترخيص لإعادة تدويره وبيعه وترويجه بالأسواق

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن «بدون ترخيص»، بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامه والغير صالح للاستهلاك الآدمي دون الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن التخزين، وإعادة تعبئته وبيعه للمطاعم بأسعار منخفضة، ما يسبب أضرار صحية جسيمة لجمهور المستهلكين وذلك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيش المخزن عثر على 13 طن من زيت الطعام السابق استخدامه وغير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 12 طن من زيت الطعام السائب داخل تنكات بدون بيانات والسابق استخدامه مجهول المصدر وبه شوائب وأتربة وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وضبط طن من زيت الطعام السابق استخدامه معبأ داخل عبوات بدون بيانات ومجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، منتج نهائي معد للبيع.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بالتحفظ على المضبوطات، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري وتعريض حياة المواطنين للخطر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.