شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة القابضة للمياه يفتتح مركز خدمة العملاء بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مقر مركز خدمة العملاء لشركة مياه الأقصر وذلك بعد تطويره وإتباع أحداث النظم للتسهيل على المواطنين التعامل بالمركز .

وكان برفقته لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر حيث إطلع رسلان، على الأنظمة الحديتة للعمل بالمركز مما يسهل على المواطنين دفع الفواتير والتقدم لطلب عداد مياه والكثير من الإجراءات لضمان السرعة وعدم الإنتظار لفترات طويلة .

وأثنى رسلان على الجهد المبذول وشكر العاملين ووجه بتقديم التسهيلات في المعاملات بداخل المركز.