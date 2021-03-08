شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مدينة بنها وطريق الرملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، أعمال رصف شوارع مدينة بنها، منها مسجد ناصر بداية من الكورنيش وحتي مستشفي الحميات كما تابع أعمال رصف الأرصفة الجانبية ببلاط الإنتر لوك بعد تركيب أعمدة الإنارة والتشجير.

وقال المحافظ، في بيان صحفي الإثنين، إن الشارع يعد من الشوارع الرئيسية التي ستحدث إنفراجه مرورية كبيرة، موجها بدفع الأعمال وزيادة معدلات الأداء لتسليم الطريق ضمن أعمال تطوير شوارع مدينة بنها.

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير شوارع مدينة بنها على الكورنيش يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع ٨ كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه، كما أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورصف مدخل طريق الرمله بمدينه بنها بطول 1400متر بتكلفه 10مليون جنيه، حيث تابع المحافظ أعمال الرصف، موجها بالإشراف على أعمال الرصف من قبل اللجنة المخصصة لإستلام الطرق، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة.

وأكد «الهجان»، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

يأتي هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي تم إعداده بتوجيهات من المحافظ، حيث سيعمل على إبراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة.