شكرا لقرائتكم خبر عن للتطعيم ضد كورونا.. إقبال كبير على مستشفى قلين المركزي من كبار السن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد مستشفى قلين المركزي تزايد أعداد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ،لتلقي التطعيم بلقاح فيروس كورونا، واطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الحالة الصحية ممن تلقوا لقاح كورونا خلال الأيام الماضية بدء من الخميس الماضي، حتى اليوم الاثنين.

وقال اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، إنه تابع إجراءات تطعيم المواطنين ممن سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وتم التواصل معهم عبر الوسائل المختلفة سواء بالاتصال التليفوني أو إرسال رسائل نصية، كما حرص على التواصل معهم للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تطعيم

وأوضح محافظ كفر الشيخ حرص الدولة على تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة، لافتاً إلى أنه كان قد سبق خلال الفترة الماضية بدء تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات، ليتم بعدها تدشين حملة لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والتي بدأت الخميس الماضي، داعياً المواطنين ممن ينطبق عليهم الشروط بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان المصرية، من خلال اللينك التالي.. http://www.egcovac.mohp.gov.e، وذلك للبدء في اتخاذ إجراءات تلقى اللقاح، منوهاً إلى أن المركز يعمل يوميًا من الساعة الثالثة عصراً حتى التاسعة مساءً بما فيها أيام العطلات.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أنه يشيد بالمواطنين الذين أقبلوا لتلقي اللقاح، ووجدوا كل التيسيرات من بداية مراجعة الأسماء بحجرة خاصة ومعدة الكترونياً ،وإجراء الكشف الطبي عليه«سكر ،ضغط» ،يعقبها تلقيه اللقاح في حجرة تلقي اللقاح، ويستريح في حجرة مخصصة لمدة ما بين ربع لنصف ساعة في ظل متابعة من الأطقم الطبية بالمستشفى، وحضور ومتابعة قيادات مديرية الصحة وعلى رأسهم الدكتورة سوسن سلام ،وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، للاطمئنان على المواطنين.

تطعيم