شكرا لقرائتكم خبر عن 1609 مخالفات مروريه بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط1609 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز «كفرالشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق» ،وتم ضبط 21 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 11مخالفة دراجة نارية، و75 مخالفة انتظار خاطئ، و51 مخالفة سير بدون تراخيص 30 بدون رخص قيادة و21 بدون رخص تسيير، و1343 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.