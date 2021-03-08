رئيس القابضة للمياه يفتتح مركز خدمة العملاء بالأقصر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مقر مركز خدمة العملاء لشركة مياه الأقصر يرافقه المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حيث إطلع على الأنظمة الحديثة للعمل بالمركز مما يسهل على المواطنين دفع الفواتير والتقدم لطلب عداد مياه والكثير من الإجراءات لضمان السرعة وعدم الانتظار لفترات طويلة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012