شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى من أعمال المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء، باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى "مدينة السلام- الروبيكى- العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية" ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير من أعمال المنفعة العامة.

وتضمن القرار أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على العقارات والأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع .