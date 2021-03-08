شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى توجه رسالة للنساء فى اليوم العالمى للمرأة: أنت سر النهضة وشريك التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، رسالة للمرأة حول العالم والمرأة المصرية بوجه خاص بمناسبة اليوم العالمى للمرأة .

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى رسالتها: "كل التحية والتقدير إلى كل امرأة حول العالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة وكل التحية والتقدير الى كل امرأة تنسج تاريخ أوطانها".

وتابعت مايا مرسى :"أنتى سر القوة وسر البناء والنهضة ورمز النضال والتحدى والأمن والسلام، أنتى الحياة ورسالتى لكى اليوم كونى قوية ناجحة شجاعة طموحة وواثقة فى ذاتك وقدراتك وقائدة حازمة وحاسمة".

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة :"احلمى كما شئتى فأنتى شريك رئيسي في تنمية المجتمع وتعتمد عليكى الأمم والحضارات في البناء والتنمية وفى ظل جائحة فيروس كورونا، تحملتى ظروف وتحديات لم يشهدها العالم منذ عقود".

واستطردت :"كنتى القدوة والنموذج فى العطاء والتضحية بلا حدود داخل الأسرة وفى العمل وفى خدمة الوطن، ونحن كمؤسسات وطنية نجدد التزامنا بمواصلة العمل وبكل جد لدعم تمكين المرأة، وتحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19» ".

واختتمت :"وأتمنى أن نحتفل العام القادم بالمزيد من الحقوق التى تحصل عليها المرأة حول العالم".

