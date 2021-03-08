شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر فى اليوم العالمى للمرأة: شكرًا على ما قدمتموه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة للمرأة فى اليوم العالمى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جاء فيها :أحيى كلَّ نساء العالم ممَّن أعانوا أسرهن ومجتمعاتهن على النهوض والتقدم والصمود فى مواجهة التَّحديات، أقول لهن "شكرًا على ما قدمتموه"، وأدعوا الجميع لبذل المزيد من أجل تمكين المرأة من العمل والمشاركة فى الحياة العامة، وتجريم تعريضها لأى عنفٍ أو ظلمٍ أو تهميشٍ، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أى تمييز.

من جانب آخر و إيمانًا منه بالدور الأساسى للمرأة فى استقرار وتنمية المجتمعات؛ احتفى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالدور الحيوى الذى تؤديه المرأة على كافة الأصعدة محليًا ودوليًا، وذلك بالتزامن مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمى للمرأة.

ويأتى احتفاء المرصد بهذا اليوم متمثلًا فى تسليط الضوء على أهم قضايا المرأة التى تشغل المجتمعات كافة، من خلال مجموعة من المقالات والتقارير والرسائل التوعوية بجميع اللغات التى يعمل بها المرصد، وذلك على مدار شهر مارس الجاري.

ويسعى المرصد أيضا إلى إظهار مكانة المرأة فى الإسلام، وكيف أنه وضعها على قدم المساواة مع الرجل دون إهدار لأيّة حق من حقوقها.

ومواكبةً لهذه المناسبة؛ يُجدد مرصد الأزهر تأكيده على الأدوار البارزة التى تقوم بها المرأة فى تربية أبنائها وحمايتهم من الوقوع فى براثن التطرف، ما يجعلها حائط صدٍ أولى أمام التنظيمات الإرهابية التى تستغل حاجة الأبناء للرعاية؛ لتظهر أمامهم بصورة البديل للأسرة كوسيلة منها للاستقطاب.